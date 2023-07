Heftige negativen Reaktionen aus Brasilien auf ihre Aussage über Neymars Hang zur Schauspielerei nach Fouls haben Nationalspielerin Sophia Kleinherne überrascht.

„Ich hätte nicht gedacht, dass das in Brasilien viral geht. Zumal das keine Kritik an Neymar sein sollte. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich das gemeint habe“, sagte die Verteidigerin darauf angesprochen auf der WM-Pressekonferenz am Mittwoch in Wyong/Australien.

„Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt. Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt“, hatte die Eintracht-Spielerin in einem „Playboy∑-Interview über den Superstar geäußert. „Ich muss mich nicht rechtfertigen oder entschuldigen. Von der Diskussion bekomme ich durch die Zeitverschiebung auch nicht so viel mit“, meinte Kleinherne nun und versicherte: „Mein Fokus liegt auch voll auf der WM. Da kann ich mich nicht so viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigen.“