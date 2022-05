Absage für die Bayern! Bundesliga-Star bekommt Transfer-Verbot

Bayer 04 Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hat einen Verkauf von Topstürmer Patrik Schick im Sommer ausgeschlossen.

„Patrik Schick ist für uns immens wichtig. Er fühlt sich hier wohl. Wir wollen ihn halten. Er steht nicht zum Verkauf“, sagte der 57 Jahre alte Spanier im Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Schick, der bei den Bayern als Lewandowski-Nachfolger gehandelt wird, erzielte in der laufenden Bundesliga-Saison 22 Tore in 25 Einsätzen und wurde zuletzt mit mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Tschechen in Leverkusen läuft noch bis 2025.

Rudi Völler wird Bayer 04 Leverkusen im Sommer verlassen

Den Abschied von Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, der sich im Sommer aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird, bewertet Carro als „Zäsur“ für Bayer 04. „Der Verein wird ohne Rudi Völler ein anderer sein. Seine Erfahrung im Fußball hat hier keiner, und es kann ihn auch keiner nachmachen.“ Völler habe geholfen, „den Klub auf ein neues Level zu heben“, sagt Carro.

Das könnte sie auch interessieren:Medizincheck absolviert: FC Bayern vor Verpflichtung von Ajax-Star

Ohne den Weltmeister von 1990, dem Gesicht des Werksklubs in den letzten Jahrzehnten, würden „Simon Rolfes und auch ich selbst künftig sichtbarer werden müssen“, betonte Carro. Sportdirektor Rolfes übernimmt im Sommer Völlers Posten als Geschäftsführer Sport. (brb)