Ablöse-Wirbel um Hamburger Talent: Wird dieser Ex-ETVer Füllkrugs Nachfolger?

In seiner Vita tauchen die Hamburger Profiklubs HSV und St. Pauli nicht auf. Verwunderlich, ob seiner Entwicklung in den vergangenen Jahren. Elf Tore und fünf Vorlagen hat Justin Njinmah (22) nun in der 3. Liga auf dem Konto – für Borussia Dortmunds zweite Mannschaft, an die er von Werder Bremen verliehen ist. Wird nun ausgerechnet ein Hamburger bei Werder zur neuen Sturm-Hoffnung?

Njinmah spielte bis zur U19 beim Eimsbütteler TV, wechselte dann zu Holstein Kiel und weiter zu Werder Bremen. Dort machte er in der Regionalliga einen so starken Eindruck, dass ihn der BVB für sein Drittliga-Team auslieh. Njinmah ging seinen Weg weiter, lieferte Tore und Vorlagen und debütierte am 6. Spieltag dieser Bundesliga-Saison sogar für die Profis, weil beim 0:3 gegen RB Leipzig zahlreiche Stars fehlten. Seinen Marktwert steigerte er in dieser Zeit auf 700.000 Euro (transfermarkt.de).

BVB will ihn behalten, aber nicht die Ablöse bezahlen

Die Borussia würde ihn gerne behalten, wenngleich er in Dortmund weiter für die zweite Mannschaft eingeplant wäre. Wie die „Bild“ berichtete, liegt die vereinbarte Kaufoption aber bei rund drei Millionen Euro anstatt wie bisher angenommen bei einer. Zu viel für den BVB.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Stammklub Bremen wird es freuen. Die Zukunft des Doppelsturms Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch ist unklar. Beide werden umworben. Macht ein Hamburger Junge nun den nächsten Schritt in der Bundesliga? „Justin hat sich super entwickelt. Dass er in der kommenden Saison zu Werders Profi-Kader zählt, spielt in unseren Gedanken durchaus eine Rolle“, sagte Clemens Fritz, Bremens Lizenzspielerleiter, in der vergangenen Woche.

Das könnte Sie auch interessieren: Klare Ansage: Leipzig verspricht BVB Schützenhilfe im Meisterkampf

Trainer Ole Werner kennt Njinmah noch aus Kieler Zeiten, trainierte den 22-Jährigen bei Holsteins zweiter Mannschaft: „Er hat eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen und einen super Schritt gemacht. Er ist ein sehr guter Junge und ein sehr interessanter Spieler.“ Einer, der bald für Werder in der Bundesliga auf Torejagd gehen könnte.