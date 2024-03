Abgang möglich: Juventus Turin heiß auf mehrere Bayern-Stars

Juventus Turin hält Ausschau nach Verstärkung für die kommende Saison. Die aktuell Tabellendritten der Serie A sollen laut der Zeitung „Corriere dello Sport“ dabei auch an mehrere Bayern-Profis gedacht haben, um den Kader im Sommer zu verbessern. Unter anderem stehen Leroy Sané, Leon Goretzka und Noussair Mazraoui im Fokus der alten Dame.

Bei allen drei Spielern des FC Bayern München ist ein Abgang im Sommer nicht undenkbar. Der Vertrag von Leroy Sané läuft nur noch rund ein Jahr, bis zum Sommer 2025. Goretzka und Mazraoui sind noch bis 2026 vertraglich an den Rekordmeister gebunden. Alle drei Transfers wären also an eine Ablösesumme gekoppelt.

Es gab bereits Kontakt zwischen FC Bayern und Juventus

Cristiano Giuntoli, der technische Direktor Juventus‘, soll gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Giovanni Manna bereits in München gewesen sein, um das Gespräch mit den Bayern-Bossen über mögliche Transfer zu suchen. Der Termin soll rund um das Achtefinalrückspiel des FC Bayern gegen Lazio Rom im März stattgefunden haben. Wie die Gespräche verliefen, ist bisher nicht bekannt.

Neben den drei Bundesligaprofis beobachte der italienische Klub auch einen Ex-Bayern-Spieler: Joshua Zirkzee. Der Niederländer spielt bereits seit 2022 in Italien, nachdem die Münchner ihn an den FC Bologna abgaben. Sie haben sich jedoch eine Rückkaufklausel gesichert.