5:2! Lewandowski schießt Bayern mit Hattrick ins Achtelfinale

Julian Nagelsmann kann seine Stars unter der Woche schonen. Mit dem 5:2 gegen Benfica Lissabon sicherten sich die Bayern schnellstmöglich den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Dass es auch gegen die Portugiesen kein „zu Null“ gab, gießt allerdings etwas Wasser in den Königsklassen-Wein.

Im Hinspiel hatte die Benfica-Defensive den Bayern über eine Stunde standgehalten, diesmal stellten Robert Lewandowski (26.) und Serge Gnabry (32.) mit ihren Toren die Weichen frühzeitig auf Sieg. Doch dann zog der Schlendrian ein: Morato (38.) konnte nach einem Freistoß ungehindert zum 2:1 einköpfen – nach dem Pokal-Debakel in Mönchengladbach (0:5) und dem Wiedergutmachungs-Torreigen in der Bundesliga bei Union Berlin (5:2) kassierte Manuel Neuer damit zum dritten Mal in Folge ein Gegentor. Und das mag nicht nur er nicht.

Champions League: Bayern München schlägt Benfica Lissabon 5:2

„Es sind in allen Spielen ähnliche Muster, wenn wir Chancen gegen uns bekommen“, hatte Trainer Julian Nagelsmann schon vor dem Anpfiff beklagt: „Am Ende ist es oft noch zu leicht. Es geht darum, die letzten Schritte zu machen in den Defensiv-Aktionen.“

Wieder nicht zu Null: Die Defensive bleibt das Problem von Bayern München

Gegen Lissabon war der Hang zu Schludrigkeiten hinten wie vorne verschmerzbar. Lewandowski leistete sich sogar den Luxus, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Handelfmeter in die Hände des Benfica-Keepers Odysseas Vlachodimos zu schießen. Machte alles nichts, weil Vladochimos schon bald nach Wiederanpfiff gegen einen famosen Volleyschuss von Leroy Sané (49.) keine Chance hatte. Lewandowski (61.) entschädigte sich für den Schlurfi-Strafstoß mit dem 4:1 selbst.

Das könnte Sie auch interessieren: 2:1! Hamburger schießt „Wölfe“ zum ersten Königsklassen-Sieg

Ein Ballverlust von Marcel Sabitzer leitete dann aber einen Benfica-Angriff ein, den Darwin Nunez (74.) zum 4:2 abschloss – ehe Lewandowski (84.) mit seinem dritten Tor zum Endstand traf. Die Offensive funktioniert, zumindest in der Gruppenphase.