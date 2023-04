177 Gegentore! Terzic will BVB-Trainer an Kreisligisten verleihen

Die Frage nach einem C-Ligisten zwischen dem Liga-Topspiel beim FC Bayern und dem Pokal-Viertelfinale bei RB Leipzig war ungewöhnlich. Doch Trainer Edin Terzic vom Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund beantwortete sie lange und interessiert und bot dem SUS Hörde am Ende sogar an, Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber auszuleihen.

Was er zu dem Team sage, das mit einem Punkt und 11:177 Toren auf dem letzten Platz der Kreisliga C Dortmund, Staffel 2, liegt, fragte ihn eine Journalistin auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Duell gegen Leipzig am (Mittwoch, 20.45 Uhr/ZDF und Sky).

BVB-Coach Edin Terzic nach Kreisligist SUS Hörde befragt

„Dass das Torverhältnis noch positiv wird, wird eng“, sagte Terzic zunächst lachend. „Aber dort stehen sicher Freude, Zusammenhalt und Spaß am Fußball im Mittelpunkt. Nicht der Ergebnis-Druck, den wir aushalten müssen. Das ist es, was den Amateur-Fußball ausmacht“, erklärte er weiter.

„Deshalb drücke ich den Jungs die Daumen, dass sie eine gute Zeit und auch Erfolgserlebnisse haben“, sagte Terzic und hatte anschließend auch noch auch einen kleinen Scherz parat.

„Wir können ja mal unseren Torwarttrainer da hinschicken. Vielleicht kann er helfen“, so der BVB-Coach. Torwarttrainer bei den Dortmundern ist seit 2017 übrigens Matthias Kleinsteiber. (dpa/mp)