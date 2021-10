Trainer Jose Mourinho und die AS Rom haben sich in der Conference League bis auf die Knochen blamiert. Für den Portugiesen persönlich ist es eine historische Pleite.

Der italienische Spitzenklub ging beim norwegischen Meister FK Bodö/Glimt am Donnerstag mit 1:6 (1:2) unter. Dadurch verdrängte Bodö/Glimt mit sieben Punkten die Roma (6) von der Tabellenspitze in der Gruppe C.

Mourinho: „Sie haben mehr Qualität“

„Sie haben mehr Qualität als wir. Ihre erste Mannschaft ist ein deutlich besseres Team als unsere zweite Mannschaft“, sagte Mourinho: „Es ist mein Fehler. Ich wollte der ersten Garde nach dem Spiel bei Juventus eine Pause geben. Ich habe dieses Entscheidung getroffen. Und am Ende sind sie bessere Spieler als meine.“

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Eine Analyse, die den Nagel nicht wirklich auf den Kopf trifft. Denn allein der Blick auf die Marktwerte der Spieler, die am Donnerstagabend auf dem Platz standen, zeigt: Auch mit ihrer B-Elf hätte die Roma dieses Spiel gewinnen müssen. Alleine Innenverteidiger Marash Kumbulla (21) ist mit 22 Millionen Euro laut transfermarkt.de mehr als doppelt so viel wert wie ganz Bodö/Glimt.

AS Rom: Historische Pleite für Mourinho

Für Mourinho ist die Niederlage zudem ein persönlicher Negativrekord. Über 1000 Pflichtspiele hat der 58-jährige Mourinho auf dem Buckel, noch nie kassierte er dabei sechs Gegentreffer.

Das könnte Sie auch interessieren: Hooligans greifen Gruppe um Union-Berlin-Boss an

Den Kopf in den Sand stecken brauchen die Römer deshalb aber noch lange nicht, schließlich liegt man nach der gestrigen Niederlage gegen die Norweger zwar nur noch auf Platz zwei, hat bei nur einem Punkt Rückstand aber nach wie vor beste Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde und den Gruppensieg. (kk/sid)