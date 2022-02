1:1! Coman rettet Bayern vor Champions-League-Blamage

Bayern München tut sich weiter schwer. Vier Tage nach der 2:4-Pleite beim VfL Bochum schaffte der Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse erst in letzter Minute durch Kingsley Coman den 1:1-Ausgleich beim FC Salzburg.

Lange sah es nach der ersten Europacup-Niederlage der Bayern in Österreich seit Februar 1967 aus. Junior Chukwubuike Adamu schloss in der 21. Minute eine Konter-Kombination über Mohamed Camara, Karim Adeyemi und Brenden Aaronson mit einem schönen Schlenzer zum 1:0 für Salzburg ab. Der 20-jährige Adamu war erst nach elf Minuten für den verletzten Noah Okafor ins Spiel gekommen – ein Glücksfall für den österreichischen Meister.

Champions League: Bayern München rettet ein 1:1 beim FC Salzburg

Aaronson (24.) hätte beinahe auf 2:0 erhöht, doch dann nahmen die Münchner vor 29.520 Zuschauern das Heft in die Hand. Gegen die kompakte Salzburger Defensive waren gute Chancen aber selten: Serge Gnabry (30.) und Kingsley Coman (40.) vergaben vor der Pause die besten.

Pavard rettet auf der Linie – und bereitet den Bayern-Ausgleich durch Coman vor

Nach dem Wechsel prallte ein Fallrückzieher von Gnabry (61.) auf dem Weg ins Tor an Thomas Müller ab, Salzburg-Keeper Philipp Köhn rettete gegen Leroy Sane (74.) – der Ball wollte einfach nicht rein. Im Gegenteil: Aremu (81.) hätte um ein Haar sein zweites Tor erzielt, doch Benjamin Pavard klärte auf der Linie. Eric Choupo-Moting (85.) köpfte noch knapp am Tor vorbei, doch Coman bugsierte ein Pavard-Flanke in letzter Minute doch noch in die Salzburger Maschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Kneipenschlägerei: Englischer Nationaltorwart kann es nicht lassen

Im Parallelspiel setzte sich der FC Liverpool bei Inter Mailand 2:0 durch. Roberto Firmino (75.) und Mo Salah (88.) trafen für die „Reds“.