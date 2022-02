Der englische Nationaltorhüter Jordan Pickford ist an Sonntagabend in einer Kneipenschlägerei geraten. Der 27-Laut der „Sun“ soll der 27-Jährige in einem Pub lauthals bepöbelt worden sein, woraufhin eine Massenschlägerei ausbrach.

Mehrere Gästen sollen Pickfords kurze „T-Rex-Arme“ verspottet haben. Das ließ der Star-Torwart nicht auf sich sitzen und begann zusammen mit einigen Freunden eine Schlägerei. Einer Person wurde die Nase gebrochen und das Handy eines Beteiligten, der das Spektakel filmte, soll zertrümmert worden sein. Nun ermittelt sogar die Polizei – ebenfall gegen Pickford!

Nach Kneipenschlägerei: Polizei ermittelt gegen Jordan Pickford

„Er wurde angestachelt. Alles, was ich hörte, war ‚kleine Arme‘ und das war’s dann. Dann ging es los. Es passierte sofort, als sie hereinkamen. Sie hatten noch nicht einmal Zeit, sich etwas zu trinken zu holen“, erklärt ein Zeuge in der „Sun“: „Ein Junge erlitt eine gebrochene Nase. Pickford war überhaupt nicht verletzt. Er war sofort aus der Tür, als es losging. Pickfords Gruppe fuhr mit einem Kleinbus weg, bevor die Polizei kam.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Eberl-Rücktritt: Gladbach gibt Nachfolger bekannt

Pickfords Verein Everton nahm bislang noch keine Stellung zu dem Ereignis. Die Polizei erklärt hingegen: „Wir erhielten einen Bericht über eine Störung im Beggar’s Bridge Pub. Es wurde berichtet, dass eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Männern innerhalb des Lokals ausgebrochen ist. Die Ermittlungen dauern an. Jeder, der Informationen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.“

Pickford bereits 2019 in Schlägerei verwickelt

Bereits 2019 machte Pickford mit ähnlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Aus Frust darüber, dass sein Ex-Klub Sunderland das EFL-Finale gegen Portsmouth im Elfmeterschießen verlor, soll er in eine Schlägerei geraten sein. Damals kuriserten Videos, wie der junge Brite im Alkohol-Rausch zwei Schläge verteilte. Trotz eines Verletzen, gab es keine Anzeigen oder Verhaftungen.

2017 wechselte der Engländer für 28,5 Millionen Euro von seinem Heimatklub Sunderland nach Everton. Dort bestritt er bislang 184 Pflichtspiele und wurde zum englischen Nationaltorhüter. (fe)