1000 Hektar groß: Zlatan Ibrahimovic kauft sich für drei Millionen Euro einen Wald

In der Welt von Zlatan Ibrahimovic (39) gibt es so gut wie nichts, das es nicht gibt. Jetzt hat sich der exzentrische Torjäger des AC Mailand etwas ganz Besonderes gegönnt. Nicht etwa ein Luxus-Auto oder ein wertvolles Kunstobjekt, sondern ein Stück Natur pur. Der Schwede hat sich in seiner Heimat ein Stück Wald gekauft – für drei Millionen Euro!



Ibrahimovic, der sich derzeit auf Winterurlaub mit seiner Familie in Schweden befindet, hat laut „Aftonbladet“ ein 1000 Hektar großes Gebiet in seinen Privatbesitz gebracht, das im beliebten Wintersportgebiet Are in der Provinz Jämtland an der Grenze zu Norwegen liegt, einem Naturparadies.

Zlatan Ibrahimovic kauft sich ein Stück Wald

Für den AC Mailand hat „Ibra“ in dieser Saison erst sechs Spiele bestreiten können, in denen er allerdings zehn Tore erzielen konnte. Seit Ende November ist der Ballkünstler mit einer Wadenverletzung außer Gefecht.

Unterdessen verdichten sich die Anzeichen für ein mögliches Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft, für die Ibrahimovic zuletzt bei der EM 2016 gespielt hatte.



Ibrahimovic: Baldiges Comeback in der Nationalmannschaft?

Der Druck auf Nationaltrainer Janne Andersson ist wieder gestiegen, nachdem der Alt-Star zum zwölften Mal zu „Schwedens Fußballer des Jahres“ gewählt worden ist und laut über eine Rückkehr ins Nationalteam nachgedacht hatte.



Man werde „den Dialog fortsetzen“, erklärte Andersson jetzt, der im November für ein Treffen mit der Sturm-Legende nach Mailand geflogen war.

Das könnte Sie auch interessieren: Der fragwürdige Lewandowski-Trip nach Dubai

Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordschütze der schwedischen Nationalmannschaft. (web)