10 Rote Karten! Mega-Rudelbildung in Südamerika

Die Gruppenphase der Copa Sudamericana hatte es in sich. Beim Duell von Universitario de Deportes und Gimnasia y Esgrima im Estadio Monumental hagelte es Gelbe und Rote Karten. Von Meckern, über klare Fouls bis hin zu Schlägen: Das Pendant zur Europa League bot vor allem in der Nachspielzeit so einiges für den neutralen Zuschauer. Gleich zehn Spieler standen bei Abpfiff des letzten Gruppenspieltags nicht mehr auf, sondern neben dem Platz beziehungsweise bereis unter der Dusche.

Begonnen hatte das Spiel mit einer ruhigen ersten Hälfte, hier und da eine Gelbe Karten wegen Meckerns und dann der Führungstreffer zum 1:0 für Universitario durch Piero Quispe (40. Minute). Das Tor war gleichzeitig der Siegtreffer und somit das Ticket für die K.o.-Runde, während Gegner Gimnasia für Gruppe aus vier Teams auf dem letzten Platz beendet.

Hektische Nachspielzeit: Spieler schlugen aufeinander ein

In der zweiten Hälfte bekam das Spiel eine neue Note. Als Erster verließ Gimnasias Ignacio Miramon in der 71. Minute mit Gelb-Rot den Platz, ihm folgte nach VAR-Überprüfung in Minute 90+7 Teamkollege Franco Torres. Das harte Foul und die folgende Rote Karte für Torres waren Auslöser für eine Nachspielzeit, die es in sich hatte.

Schiedsrichter Esteban Ostojich hatte große Mühe, bei der anschließenden Rudelbildung den Überblick zu behalten. Die Spieler fingen an zu treten und aufeinander einzuschlagen. Die Abrechnung folgte prompt: Neben fünf Feldspielern erhielt auch der von der Bank aus eingeschrittene Gimnasia-Spieler Nelson Insfran die Rote Karte.

Universitarios Roberto Suicho konnte ebenfalls nicht an sich halten und begab sich von der Bank in das Rudel, wofür auch er die Rote Karte sah. Teamkollege José Carvallo war der einzige Feldspieler Universitarios, der bei der Aktion mit Rot vom Platz musste. Dennoch bitter, denn sowohl die beiden als auch Reservist Suicho fehlen dem Team mindestens im ersten K.o.-Spiel der Copa Sudamericana.