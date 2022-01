0:3! Der nächste Große strauchelt im DFB-Pokal bei Zweitliga-Klub

Ein Klassenunterschied ist nicht zu erkennen. Vier Erstligisten und vier Zweitligisten stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Für die Gleichwertigkeit der Zweiten Liga sorgte Hannover 96, das Borussia Mönchengladbach mit 3:0 aus dem Wettbewerb kegelte.

Das Unheil für die Borussia begann ähnlich früh wie für ihre Dortmunder Namensbase am Tag zuvor bei St. Pauli. Schon in der vierten Minute brachte der überragende Maximilian Beier den Ball zur 96-Führung in den Gladbacher Maschen unter. Danach musste Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler zwar einmal gegen Florian Neuhaus (12.) retten, doch trotz viel Ballbesitz kam Gladbach dem Ausgleich nicht besonders nahe.

DFB-Pokal: Hannover 96 besiegt Mönchengladbach 3:0

Im Gegenteil: Beier besaß das Geschick, den Ball aus kurzer Distanz an den Arm von Marvin Friedrich zu schießen – Elfmeter für 96, den Sebastian Kerk (36.) zum 2:0 verwandelte. Ein strittiger Strafstoß, von dem sich der Favorit nicht mehr erholte.

Nach der Pause erhöhte der nicht zu bremsende Beier (51.) sogar auf 3:0, indem er einen Konter nach einer Gladbacher Ecke nervenstark zum Endstand abschloss.