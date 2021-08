„Unglaubliche Qualität“: Ex-HSV-Star Olic: Diesen Stürmer sollten sich die Bayern holen

Ivica Olic und Andrej Kramaric spielten zusammen in der kroatischen Nationalmannschaft. Foto: imago/Pixsell Ivica Olic und Andrej Kramaric spielten zusammen in der kroatischen Nationalmannschaft. imago/Pixsell Foto:

Zwölf Tore, zwei Vorlagen – und das gerade einmal nach 14 gespielten Spielen. Andrej Kramaric blüht in der aktuellen Saison bei der TSG Hoffenheim so richtig auf. So stark, dass der 29-jährige Kroate schon bald ein Kandidat für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München sein könnte. Das sieht jedenfalls Ex-HSV-Stürmer Ivica Olic so.

Olic, der seine aktive Karriere als Profi im Sommer 2017 bei 1860 München beendete, traut Kramaric den Sprung zu den Bayern durchaus zu.

„Andrej ist ein Kandidat für einen Wechsel. Ich wünsche ihm, dass er vielleicht schon im Sommer die Möglichkeit hat, zu einem absoluten Top-Klub zu gehen. Dann könnte er seine unglaubliche Qualität auch auf höherem Niveau zeigen und das wäre natürlich noch mehr wert für ihn“, sagte Olic gegenüber der „Sport Bild“ und fügte an: „Klar ist, wenn nach der Saison Angebote kommen und Andrej dann mit 30 nicht wechseln würde, wäre es in den Jahren danach mit steigendem Alter immer schwieriger.“

Das der 29-Jährige auch innerhalb der Bundesliga wechseln könnte, ist für Olic klar. „Andrej hat die Qualität, bei jedem Klub der Welt spielen zu können. Das habe ich bei der Nationalmannschaft gegen verschiedene Top-Gegner gesehen. Aber ich weiß, dass er sich in Deutschland total wohl fühlt. Wenn es die Möglichkeit gibt, zu einem Top-Verein der Bundesliga zu wechseln, würde er diesen wählen, glaube ich“, so der Kroate.

Bereits im vergangenen Jahr stand Kramaric bei den Bayern auf dem Zettel. Ein Wechsel kam aber nicht zustande.

Olic: „Kramaric wäre aus meiner Sicht mehr als nur Ersatz für Lewandowski. Die Bayern brauchen viele Klasse-Spieler im Kader, weil sie oft im Drei-Tage-Rhythmus spielen müssen, es kommen Verletzungen und Nationalmannschafts-Abstellungen dazu. Egal, zu welchem Top-Klub Andrej gehen würde, starke Konkurrenz hätte er überall. Und er ist nicht der Typ, der denkt: Okay, ich bin nur Ersatz. Er ist selbstbewusst, weiß um seine Qualitäten und kämpft für sich.“

Olic und Kramaric: Das Telefonat nach dem gebrochenen Tor-Rekord

Das sein ehemaliger Kollege in der Nationalmannschaft ihm seinen kroatischen Torrekord in der Bundesliga geklaut hat (jetzt 74 Treffer), darüber ist Olic nicht sauer. Im Gegenteil! „Ich habe Andrej angerufen und ihm von Herzen gratuliert. Es war ja nur eine Frage der Zeit, wann er meinen Rekord knacken würde. Vor der Saison sagte er zu mir: ‚Bald überhole ich dich.‘ Meine Antwort: ‚Ich weiß‘. Ich wünsche ihm, dass er bald die 100-Tore-Marke knackt“, lobte Olic den Hoffenheim-Knipser.