Ein verärgerter englischer Fußballfan fordert auf der Plattform change.org in einer Petition die Wiederholung des verlorenen EM-Finals gegen Italien. Er begründet seine Initiative damit, dass Giorgio Chiellinis Foul an Bukayo Saka in der Nachspielzeit in Wembley eine Rote Karte hätte nach sich ziehen müssen.

In der Beschreibung der Petition heißt es: „Das Spiel war überhaupt nicht fair: All die Schubsereien, das Zerren und die Tritte – und Italien darf trotzdem gewinnen? Eindeutig parteiisch.“

Petition: 93.000 Unterschriften für Finalwiederholung

Die Petition wurde bereits von mehr als 93.000 Personen unterzeichnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Drei Jahre Stadionverbot! England-Klub sperrt Fan wegen Rassismus

Während die englischen Fans mit dem Schiedsrichter haderten, kassierte der 48-jährige Niederländer in den sozialen Medien viel Lob für seine Finalleistung. (sid/pia)