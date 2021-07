Durch den EM-Sieg mit der U21 hat sich Stefan Kuntz schon in die Herzen der deutschen Fans gespielt. Und auch neben dem Platz überzeugt er in der Rolle des TV-Experten in der EM-Berichterstattung des ARD. Dies geht aus einer Umfrage hervor.

In einer repräsentativen Umfrage des Nachrichtenportals „t-online“ und des Umfrageinstituts Civey wurde er von dem Großteil der 1.500 Befragten zum beliebtesten Experten der ARD, ZDF und MagentaTV gewählt. Die Durchschnittsnote des ARD-Experten war 2,08, ZDF-Experte Christoph Kramer lag mit 2,10 knapp dahinter. Kramers Kollege Per Mertesacker wurde mit einer 2,25 bewertet.

EM 2020: Stefan Kuntz ist beliebtester TV-Experte

Vergleichsweise geringer Beliebtheit erfreute sich hingegen ZDF-Co-Kommentatorin Ariane Hingst. Die zweimalige Weltmeisterin, die an der Seite von Claudia Neumann kommentiert, erhielt die Note 3,32 und landete somit auf dem letzen Platz.

Und auch der vorletzte Platz wird von einem ZDF-Experten belegt: Peter Hyballa, der den dänischen Zweitligisten Esbjerg fB trainiert, bekam wurde von den Befragten mit einer 3,17 bewertet.