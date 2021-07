TV-Experte Roy Keane hat nach dem im Elfmeterschießen gegen Italien verlorenen EM-Finale die englischen Nationalspieler Raheem Sterling und Jack Grealish kritisiert. „Wenn sie Raheem Sterling oder Jack Grealish sind, können sie nicht da sitzen und ein kleines Kind mit 19 Jahren vor sich vorbeilaufen lassen, das geht nicht“, sagte der frühere Star von Manchester United am Sonntag bei ITV Sport.

Damit bezog Keane sich auf Bukayo Sako, der aus seiner Sicht im Elfmeterschießen vor der großen Verantwortung hätte geschützt werden müssen. „Beide haben viel mehr Erfahrung, Sterling hat Titel gewonnen. Du siehst dieses kleine Kind und sagst: Hör zu, ich trete für dich an“, sagte der für seine schonungslosen Analysen bekannte Keane.

Experte Roy Keane kritisiert Sterling und Grealish

Statt der routinierteren Grealish (25) oder Sterling (26) hatte Coach Gareth Southgate dem erst 19-jährigen Bukayo Saka die große Bürde des letzten englischen Elfmeterschützen aufgetragen. Saka scheiterte genauso wie die erst kurz vor Spielende eingewechselten Jadon Sancho (21) und Marcus Rashford (23). Beide Offensivkräfte hatten während des gesamten EM-Turniers so gut wie nicht gespielt.

Das könnte Sie auch interessieren: ZDF jubelt! Mehr TV-Zuschauer als beim EM-Finale 2016

Grealish konterte die Kritik von Keane. „Ich habe gesagt, dass ich schießen will“, twitterte der 25-Jährige am Montag. „Der Trainer hat so viele richtige Entscheidungen in diesem Turnier getroffen, und das hat er auch heute Abend getan! Aber ich will nicht, dass die Leute sagen, dass ich keinen Elfmeter schießen wollte, wenn ich gesagt habe, dass ich einen schießen will.“ (dpa/pia)