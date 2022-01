Allzu große Partys dürften die Profis des FC St. Pauli für Silvester in der derzeitigen Situation ohnehin nicht geplant haben. Falls aber einer doch über die Stränge schlagen sollte, dürfte er es noch am Neujahrstag bereuen.

Dann bittet Timo Schultz alle, bei denen die obligatorischen Corona-Tests negativ ausfallen, zum ersten Training des Jahres. Am Sonntag dann bricht die Mannschaft in einem gemeinsamen Flieger mit Werder Bremen von Hamburg aus auf ins Trainingslager nach Spanien.

St. Paulis Trainingslager in Benidorm: Aremu wackelt

Nicht mit an Bord sein werden die Rekonvaleszenten Christopher Avevor und Jannes Wieckhoff, die in Hamburg an ihrer Rückkehr arbeiten sollen. Bei Afeez Aremu, zuletzt am Oberschenkel verletzt, werden noch ausstehende Tests zeigen, ob die Mitreise nach Benidorm angeraten ist.

Dort bereitet sich die Mannschaft bis zum 9. Januar auf die zweite Saisonhälfte vor.