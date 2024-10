Zwei Rückkehrer, ein Ausfall: So ist der Stand bei St. Paulis Personal gegen Mainz

Von großen Verletzungsproblemen ist der FC St. Pauli im bisherigen Saisonverlauf verschont geblieben –und das bleibt vorerst auch so. Im Vergleich zum Kader vom 3:0 in Freiburg gibt es zwar einen Ausfall, dafür kehren aber zwei zuletzt fehlende Akteure ins Aufgebot zurück.

„Bei Carlo wird’s nicht reichen“, sagte Coach Alexander Blessin in Bezug auf den im Breisgau zur Pause mit muskulären Problemen ausgewechselten Boukhalfa. „Er wird jetzt wahrscheinlich noch so fünf bis sechs Tage ausfallen.“ Und somit auch das geplante Testspiel am kommenden Donnerstag (Gegner, Uhrzeit und Austragungsort sind noch offen) verpassen, eventuell aber bis zur Partie in Dortmund (18. Oktober) wieder hergestellt sein.

Robert Wagner und Morgan Guilavogui bei St. Pauli zurück

In Sachen Elias Saad gab es bekanntermaßen Entwarnung. Und auch bei zwei weiteren Personalien war die Nachrichtenlage am Donnerstagnachmittag bei der Pressekonferenz äußerst positiv. „Robert Wagner hat die ersten Einheiten wieder absolviert und auch gut überstanden“, freute sich der Trainer über dessen ausgestandene Mandelentzündung. „Er hat keine Reaktion gezeigt, genau wie Morgan Guilavogui.“

Der Franzose, in Augsburg mit einem schmerzhaften Pferdekuss versehen und im Anschluss durch Fehlbelastung mit Wadenproblemen unterwegs, „hat die letzten drei Trainingseinheiten sehr gut überstanden“. Somit stünden er, Wagner und Saad zur Verfügung.