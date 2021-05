Zwei Jahre nach seinem Abgang: Ex-St. Pauli-Boss Rettig hat einen neuen Job

Nach vier Jahren als kaufmännischer Geschäftsführer beim FC St. Pauli war für Andreas Rettig im Sommer 2019 Schluss beim Kiezklub. Nun hat der 58-Jährige einen neuen Job gefunden: Zur neuen Saison heuert Rettig beim Drittligisten FC Viktoria Köln an.

Rettig war nach seinem Job auf St. Pauli, den er aus privaten Gründen aufgegeben hatte, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung – im Idealfall in seiner neuen Heimat Köln. Das ist dem gelernten Industriekaufmann gelungen: Mit Viktoria Köln schließt er sich dem Verein an, für den er bereits zu seiner aktiven Zeit in den 1980er-Jahren spielte.

FC St. Pauli: Andreas Rettig wechselt zu Viktoria Köln in die 3. Liga

Von damals kennt Rettig bereits einige Verantwortliche, mit denen er sich nun auf ein Engagement ab dem 1. Juni 2021 einigte. Der frühere St. Pauli-Boss bringt reichlich Erfahrung mit in die 3. Liga – nicht nur aus Hamburg. Vor dem Kiezklub war Rettig bereits Sportlicher Leiter beim SC Freiburg, dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg. Von 2013 bis 2015 war er zudem als DFL-Geschäftsführer tätig.

Mit Viktoria Köln soll er an der Etablierung im Profifußball arbeiten. Der Nachfolgeverein des SC Viktoria kletterte in den vergangenen Jahren über die NRW-Liga und die Regionalliga West in die 3. Liga, wo sich der Klub im Vorjahr halten konnte und in der aktuellen Saison ebenfalls im gesicherten Tabellenmittelfeld befindet. Trainer ist mit Olaf Janßen ebenfalls ein ehemaliger St. Paulianer.