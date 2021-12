Zwei Verfolger des FC St. Pauli haben am Samstagnachmittag die Chance genutzt, dem Tabellenführer nach dessen 0:3 von Kiel wieder dichter auf die Pelle zu rücken. Sowohl der 1. FC Nürnberg als auch der 1. FC Heidenheim sind wieder bis auf sechs Zähler dran am Kiezklub.

Mats Möller Daehli und seine Franken stürzten St. Paulis Auftaktgegner 2022, den FC Erzgebirge Aue, in noch ärgere Abstiegsnöte. Mann des Tages war ein Österreicher: Nikola Dovedan erzielte alle Treffer der Nürnberger beim 3:1-Erfolg (2., 22., 81.), der zwischenzeitliche Ausgleich von Hochscheidt (8.) blieb am Ende bedeutungslos.

2. Bundesliga: Kleindienst beschert Heidenheim ersten Sieg

Im Duell zweier ambitionierter Vereine behielt der 1. FC Heidenheim beim SC Paderborn mit 2:1 die Überhand. Mainka brachte die Gäste in Führung (64.), Carls gelang der postwendende Ausgleich (65.). Matchwinner wurde schließlich Kleindienst, der nach 81 Zeigerumdrehungen den Siegtreffer der Gäste markierte. Es war im achten Anlauf der erste Dreier für den FCH gegen den SCP.

Derweil verabschiedete sich Schlusslicht FC Ingolstadt mit einem Hoffnungsschimmer in die Winterpause. Die Schanzer erwischten gegen Dresden durch Antonitsch einen Traumstart, ging in der ersten Minute in Führung, profitierten 16 Minuten später von einem Dynamo-Eigentor (Ehlers) und machten dank Bilbija (87.) den 3:0-Erfolg perfekt.