Zahlreiche St. Pauli-Profis auf Länderspielreise – einer kratzt an magischer Marke

Testspiele wird es keine geben in den nächsten knapp zwei Wochen. Coach Alexander Blessin wird mit seinen Schützlingen vom FC St. Pauli durchweg trainieren, jedenfalls mit denen, die ihm zur Verfügung stehen. Auf sieben Profis trifft das nicht zu, sie sind für ihre jeweiligen Nationalmannschaften im Einsatz.

Dabei werden die beiden Australier einmal mehr zu echten Kilometerfressern. Jackson Irvine und Connor Metcalfe treffen in der WM-Qualifikation am Donnerstag zu Hause auf Bahrain, ehe es gen Äquator geht. Am Dienstag der kommenden Woche gastieren die Socceroos in Indonesien, gespielt wird in der Hauptstadt Jakarta.

St. Paulis Keeper Nikola Vasilj vor schweren Aufgaben

Die vom Papier her spannendsten Aufgaben warten auf Keeper Nikola Vasilj. Mit Bosnien-Herzegowina ist er in die höchste Nations League aufgestiegen, wo eine heftige Gruppe wartet. Neben der deutschen Mannschaft heißen die Kontrahenten Niederlande und Ungarn, beide Gegner empfangen den Neuling in den kommenden zwei Wochen. Am Samstag bekommen es Vasilj und Co. in Eindhoven mit Oranje zu tun, drei Tage später geht es in Budapest gegen Ungarn.

Karol Mets wird in den nächsten Tagen der 100-Länderspiel-Schallmauer für Estland vermutlich zwei weitere Schritte näher kommen. In der Nations League C tritt der Innenverteidiger zwei Mal in Schweden an: Zunächst heißt der Kontrahent allerdings Slowakei (Donnerstag), der ehemalige St. Paulianer Viktor Gyökeres und die „Tre Kronor“ sind dann am Sonntagabend Gegner für Mets, der aktuell bei 94 Einsätzen für sein Land steht.

Am Freitagabend in Berlin hatte Danel Sinani im Aufgebot des Kiezklubs gefehlt, bei Luxemburg gehört er bekanntlich zu den festen Größen. Das wird nicht anders sein, wenn es am Donnerstag in Belfast gegen Nordirland und drei Tage später zu Hause gegen Weißrussland geht. Auch Fin Stevens war nicht in den Union-Kader berufen worden, bei der U21 von Wales ist das anders. Mit eben dieser geht es für den Neuzugang am Dienstag der kommenden Woche auswärts gegen Island um Punkte in der EM-Qualifikation.