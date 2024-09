Viele Leute fliegen nach Indonesien, um sich zu erholen oder die Sehenswürdigkeiten des Inselstaats anzuschauen. Für Jackson Irvine gehört die Reise nach Jakarta zum Auftakt eines Mammut-Programms. Ziel: Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. „In Jakarta werden wir vor 90.000 Zuschauern spielen bei Temperaturen von 35 Grad“, schildert der Australier: „Aber das ist es, was ich am internationalen Fußball mag, besonders am asiatischen: Er ist in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd.“ Herausfordernd wird auch das, was auf Irvine in den nächsten Monaten wartet – nämlich kräftig Reise-Stress. Wird das womöglich noch zum Problem für den FC St. Pauli?