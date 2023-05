XXL-Lob: Für einen St. Pauli-Profi kreiert Hürzeler sogar ein ganz neues Wort

Manche Dinge wiederholen sich regelmäßig beim FC St. Pauli. In diesem Fall in uneingeschränkt schöner Regelmäßigkeit. Denn wie schon nach dem 1:0-Erfolg beim 1. FC Heidenheim, als Kapitän Jackson Irvine in Bezug auf Adam Dzwigala regelrecht ins Schwärmen geriet, erhielt der Pole auch nach dem 3:0 von Darmstadt ein Sonderlob. Dieses Mal kam es sogar vom Trainer höchstpersönlich.

Er ist die etatmäßige Nummer vier im mannschaftsinternen Innenverteidiger-Ranking, was eigentlich ärgerlich ist für ihn im taktischen System mit einer Dreierkette. „Wenn Eric Smith fit gewesen wäre, hätte Adam vermutlich nicht gespielt“, sagte Fabian Hürzeler ehrlich, als er in den Katakomben der Baustelle Böllenfalltor auf den 27-Jährigen angesprochen wurde. Smith war aber nicht fit, nicht einmal im Kader. Also durfte – zum bereits 13. Mal in dieser Saison – Dzwigala ran. Und erntete erneut maximale Anerkennung.

Adam Dzwigala ermöglicht St. Paulis Führungstor

Nicht nur wegen seiner Beteiligung am Führungstreffer, als er Phillip Tietz vor dessen Eigentor nach der Freistoß-Flanke von Leart Paqarada anköpfte. „Wenn er da nicht so reingeht, steht es weiterhin 0:0 und dann weiß ich nicht, wie die zweite Halbzeit aussieht“, urteilte Hürzeler, ergänzte aber Grundsätzliches: „Ich erwarte nicht, dass er Tore schießt, sondern dass er welche verhindert.“

Auch das ist ihm in Darmstadt gelungen. Umso schöner sei es gewesen, dass sich Dzwigala für seine Leistung belohnt hat, „denn er ist ein Paradebeispiel“, lobte der Coach seinen Schützling in den höchsten Tönen: „Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Er ist ein Wahnsinnsmannschaftsspieler. Es ist unheimlich wichtig zu wissen, auch als Trainer, dass ich da einen habe, auf den ich mich total verlassen kann, wenn er mal reingeworfen wird.“ Das alles und noch viel mehr spreche für Adam Dzwigala und seinen Charakter.