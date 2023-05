„Wissen wir alle“: Smith spricht über Beinahe-Abschied von St. Pauli

Ein letztes Mal werden am Sonntag die „Hells Bells“ tönen am Millerntor, jedenfalls in der laufenden Saison. Nach dem Spiel gegen Karlsruhe (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ist Sommerpause für die Profis des FC St. Pauli und für einige Wechselzeit. Etwa auch für den in dieser Saison immens wichtigen Eric Smith?

Nein, danach sieht es nicht aus, schließlich hat er seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag ja erst im Februar verlängert. Dennoch, ein klitzekleines bisschen Interpretationsspielraum ließ seine Antwort am Rande des Trainings der Kiezkicker am Donnerstag. Ob er auch im Sommer definitiv noch bei St. Pauli sein würde, lautete die Frage. Und die Antwort: „Ja, das denke ich. Ich denke, das ist auch eine Frage für Andreas (Sportchef Bornemann, d. Red). Aber hoffentlich ja.“

Smith wäre im Winter fast in die Bundesliga gewechselt

In seiner hybriden Rolle als Abwehrchef in der Dreierkette und Stratege im Spielaufbau des FC St. Pauli hat Smith besonders in der Rückrunde bestochen, erinnert sei etwa an sein No-look-Schnittstellenzuspiel zur Vorbereitung von Connor Metcalfes 1:0 gegen Kaiserslautern – ein Pass wie eine Bundesliga-Bewerbung. Nur gut, dass die Vertragsverlängerung schon zwei Tage vorher feststand.

Dabei war der Schwede im zurückliegenden Transferfenster schon beinahe weg. „Wir wissen alle, dass ich im Winter fast den Schritt gegangen wäre“, sagte er nun. Leverkusen, Mönchengladbach und Freiburg sollen interessiert gewesen sein am 26-Jährigen.

Smith will mit St. Pauli in die Bundesliga aufsteigen

Mit welchem Ansinnen er geblieben ist, das verhehlt Smith nicht. Nämlich, um mit St. Pauli in die Bundesliga aufzusteigen. „Das ist einer der Gründe, warum ich meinen Vertrag verlängert habe“, sagte er. Er wolle „etwas Spezielles mit diesem Klub erreichen“ und sehe St. Pauli „auf einem guten Weg“.

Der nächste Schritt auf diesem Weg ist Karlsruhe, auch wenn es tabellarisch nicht mehr um viel geht. Das Spiel sei „eine weitere Möglichkeit, um uns zu entwickeln“, so Smith. Man wolle „mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen“. Damit St. Pauli in der kommenden Saison wieder angreift in Sachen Aufstieg. Mit Eric Smith wohlgemerkt.