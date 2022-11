Wird in Karlsruhe ein Ex-Kiezkicker zur Gefahr für St. Pauli?

Die Karlsruher Hoffnungen ruhen auf einem Ex-St. Paulianer, hinter dem harte Monate liegen: Kyoung Rok Choi, von 2012 bis 2018 für Braun-Weiß am Ball, soll im Mittelfeld für Torgefahr sorgen.

Und das nach langer Zeit: Seit Juni litt der 27-jährige Südkoreaner unter hartnäckigen Rückenbeschwerden, verpasste deshalb auch die Vorbereitung. Erst am 23. Oktober gab er sein Saisondebüt. Seitdem stand er in vier Spielen 204 Minuten auf dem Platz. Licht am Ende des Tunnels, auch wenn sein Neustart mitten in die Karlsruher Krise fiel.

Auch Zlatan Bajramovic kennt den FC St. Pauli bestens

Ein anderer ehemaliger St. Pauli-Kicker durfte sich trotz der Niederlagenserie ein wenig freuen: Karlsruhes Co-Trainer Zlatan Bajramovic, insgesamt 13 Jahre für St. Pauli am Ball und 2001 mit den Kiezkickern in die Bundesliga aufgestiegen.

Er erhielt, wie sein Chef Christian Eichner, von KSC-Sportchef Oliver Kreuzer eine Jobgarantie für die Wintervorbereitung – die dann auch Choi hoffentlich vollständig absolvieren kann.