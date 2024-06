Wirbel um Banner-Klau am Millerntor: Video zeigt die Übeltäter

Polnische Hooligans sind in der Nacht vor dem EM-Spiel gegen die Niederlande am vergangenen Sonntag offenbar ins Millerntor-Stadion eingedrungen und haben ein dort angebrachtes Banner mit der Aufschrift „Vereinsliebe statt Vaterlandsliebe“ abgerissen.

Bei X posteten die rechten Fans nun ein Video ihrer Aktion und unterschrieben es mit „Resovia always on the right side“ und dem Zusatz „Love Football Hate Antifa“. Die Hools liefern damit einen Hinweis darauf, dass sie Ultras des polnischen Klubs Resovia Rzeszow sind, der gerade aus der zweiten polnischen Liga abgestiegen ist.

St. Pauli äußert sich zu Banner-Klau

Der FC St. Pauli bestätigte die Entwendung des Banners im Laufe des Mittwochs. Das entwendete Banner ist eines von mehreren mit EM-kritischen Schriftzügen. Auch politische Statements hängen an der Außenseite der Gegengerade. Darunter Aufschriften wie „Frau, Leben, Freiheit“ im Hinblick auf die Proteste für Frauenrechte im Iran und mit kritischen Statements zur Europameisterschaft. Fans der Kiezkicker stehen Nationalmannschaften und Ländervergleichen grundsätzlich kritisch gegenüber.

„Der FC St. Pauli hält kritische Meinungsäußerungen von Fans zur EM für zulässig, sie gehören zu einer demokratischen Diskussionskultur – inklusive unterschiedlicher Meinungen und Perspektiven. Wir verurteilen daher den mutmaßlichen Diebstahl des Banners“, hieß es.