„Hoffentlich fangen wir sie ab!“ St. Pauli ruft die Jagd auf den HSV aus

Die Stimmungslage bei sämtlichen St. Paulianern war nach der 5:0-Ansage von Sandhausen natürlich großartig. Und selbst bei den erfahreneren Recken hatte man den Eindruck, dass auch sie sich immer noch kneifen müssen, ob das alles tatsächlich Realität ist, was da gerade passiert.

„An manchen Tagen kann man es einfach in der Umkleide spüren, wenn die Jungs anwesend sind“, sagte ein durchgehend lächelnder Jackson Irvine, der zuvor seinen ersten Doppelpack für St. Pauli geschnürt hatte. „Wir haben die Energie mit auf den Platz genommen und sind extrem gut ins Spiel gekommen. Wir waren zielstrebig und eiskalt an jeder Stelle des Platzes.“

FC St. Pauli: Eric Smith gefällt Rolle als HSV-Jäger

„Wenn wir so spielen wie heute, sind wir wirklich schwer zu schlagen“, ergänzte Smith. An diese Leistung gelte es anzuknüpfen, wobei die bevorstehende Länderspielpause zum Verschnaufen gar nicht einmal so verkehrt komme.

Grundsätzlich jetzt in der Position des HSV-Jägers zu sein, findet der Schwede durchaus unterhaltsam. „Wir mögen das“ sagte er grinsend, „und hoffentlich werden wir sie noch abfangen.“

In der Tabelle ist der HSV Dritter mit 49 Punkten, St. Pauli Fünfter mit 41 Zählern. Das Derby steigt am 21. April im Volkspark.