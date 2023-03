Sandhausen – St. Pauli 0:4: Kiezkicker zur Pause klar vorne – und in Überzahl!

Unter Fabian Hürzeler hat der FC St. Pauli bisher jedes Spiel gewonnen – zuletzt schlugen seine Schützlinge Greuther Fürth nach frühem Rückstand. Geht diese beeindruckende Siegesserie auch beim SV Sandhausen weiter? Die Rollen zwischen dem heißesten Team der Liga und dem Tabellenschlusslicht scheinen eigentlich klar verteilt. Doch seit genau sieben Jahren warten die Kiezkicker mittlerweile auf einen Dreier im Stadion am Hardtwald. Ob diese Serie nun endet? Verfolgen Sie die Partie hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Was für eine erste Hälfte! St. Pauli dominiert komplett und führt mit 4:0 beim SV Sandhausen. Die Hamburger übernahmen schnell die Kontrolle, klare Chancen gab es in der Anfangsphase aber nicht. Das etwas glückliche 1:0 von Salikas (18.) war der Dosenöffner, danach spielten sich die Kiezkicker kurzzeitig in einen Rausch. Per Doppelschlag erhöhten Daschner (24.) und Afolayan (25.) wenig später. Der Frust wuchs bei den desolaten Gastgeber minütlich. Esswein sah nach einem groben Foulspiel sogar noch die Rote Karte –Irvine erzielte beim fälligen Freistoß sogar das vierte Tor des Tages (45.+3)! Die Partie dürfte schon nach 45 Minuten entschieden sein.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+3 Min Die Entscheidung! Den fälligen Freistoß zieht Paqarada in den Strafraum, Irvine ist völlig frei und schießt den Ball per Direktabnahme aus etwa zehn Metern ins Tor.

45.+3 Min Tor für St. Pauli! Irvine mit dem 4:0!

45.+1 Min Esswein rauscht mit beiden Beinen frontal in Afolayan rein. Das Einsteigen ist definitiv grob, Rot ist aber eine harte Entscheidung. Aytekin schaut sich die Szene nochmal am Videobildschirm an. Der Schiedsrichter bleibt aber auch nach Ansicht der Bilder bei seiner Entscheidung.

45.+1 Min Rote Karte für Sandhausen! Esswein wird vom Platz gestellt.

45.+1 Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Min Fast das 4:0! Metcalfe initiiert den schönen Angriff selbst über den rechten Flügel und spielt einen Doppelpass mit Daschner. Der Australier zieht in den Strafraum und zieht flach auf das kurze Eck. Der stramme Schuss geht knapp rechts am Pfosten vorbei.

44. Min Sandhausen will es nochmal vor der Pause wissen, doch gegen die kompakte St. Pauli-Abwehr ist weiter kein Durchkommen.

42. Min St. Pauli lässt es aktuell ruhig angehen und spielt nicht mehr so zielstrebig nach vorne. Bei der hohen Führung ist das aber auch keineswegs notwendig.

40. Min Auch nach Standards gibt es noch keine Gefahr bei den Gastgebern. Eine Ecke wird viel zu lang geschlagen und landet am Ende im Toraus.

39. Min In ihrer Zweitliga-Geschichte lag Sandhausen im Stadion am Hardtwald noch nie mit 0:3 zur Halbzeit zurück. Es macht nicht den Anschein, als ob sie den Rückstand noch vor der Pause verkürzen könnten.

37. Min Hartel muss behandelt werden, kann aber weitermachen.

35. Min Höhn mit dem nächsten rüden Foul, dieses Mal wird Hartel gelegt. Der Sandhausener sieht Gelb.

34. Min Diekmeier foult Afolayan am linken Flügel. Den fälligen Freistoß können die Gastgeber nicht gut genug klären. Afolayan und Saliakas versuchen es mit wuchtigen Distanzschüssen, doch beide Abschlüsse werden geblockt.

32. Min Sandhausen hat sich nun wieder gefangen und will auch gefährlich werden. Doch St. Pauli steht hinten sicher und lässt weiterhin nichts zu.

30. Min Was für eine erste halbe Stunde für die Kiezkicker! St. Pauli zeigt sich wahnsinnig effizient und nutzt direkt seine klaren Chancen. Sie bekommen es von den Sandhausenern aber auch zu leicht gemacht. In der Defensive stehen die Gastgeber bisher komplett neben sich.

28. Min Kutucu legt Saliakas rüde um. Der Torschütze zum 1:0 muss behandelt werden, kann aber weitermachen. Kutucu sieht dafür die Gelbe Karte.

27. Min Erster Wechsel: Zenga muss verletzt raus, für ihn kommt Mehlem in die Partie.

25. Min Unglaublich, das nächste Tor! Nach einem Traumpass ist Afolayan am linken Flügel komplett blank, nimmt Fahrt auf und zieht in den Strafraum. Kein Verteidiger stört den Kiezkicker-Stürmer, sodass er aus etwa elf Metern wuchtig abschließen kann. Seinen Flachschuss kann Drewes nicht mehr parieren.

25. Min Tor für St. Pauli! Afolayan erzielt das 3:0.

24. Min Nach einer schönen Kombination kann St. Pauli sich den Ball vor dem Strafraum ruhig zuspielen. Nach einem schönen Doppelpass von Daschner und Smith ist der Stürmer komplett frei von Drewes und schließt zentral aus etwa sieben Metern ganz cool ab.

24. Min Tor für St. Pauli! Daschner erhöht für die Kiezkicker.

20. Min Das spielt St. Pauli natürlich in die Karten. Sandhausen war eigentlich auf Kompaktheit bedacht, muss nun aber offensiver werden. Die Führung ist nach 20 Minuten definitiv nicht unverdient.

18. Min Nach einem Ballgewinn vor dem eigenen Strafraum kombinieren sich die Kiezkicker kontrolliert nach vorne. Daschner spielt vom linken Flügel zentral vor dem Strafraum auf Irvine, das Anspiel ist aber zu ungenau und landet bei Saliakas. Der Verteidiger zieht aus etwa 25 Metern ab und hat Glück, dass der Schuss abgefälscht wird. Drewes ist schon in die linke Ecke unterwegs gewesen, der Ball trudelt jedoch rechts neben ihm ins Tor.

18. Min Tor für St. Pauli! Saliakas trifft für die Kiezkicker.

16. Min Aktuell spielt sich das Geschehen in der Nähe der Mittellinie ab. St. Paulis Verteidiger schieben sich den Ball zu, finden aber vorne keine Lücke.

14. Min Sandhausen überlässt St. Pauli weiterhin den Ball, steht sehr kompakt in der Defensive. Bisher gab es noch kein Durchkommen für die Kiezkicker.

11. Min Besonders viel hatten beide Keeper bisher noch nicht zu tun. Die insgesamt sechs Schüsse gingen entweder am Tor vorbei oder wurden geblockt.

8. Min Sandhausen traut sich mal wieder in die Offensive. Über Kinsombi landet der Ball bei Kutucu, der aus etwa 20 Metern abzieht. Doch sein Schuss wird abgeblockt. Beim anschließenden Konter versucht es Metcalfe mit einem Schlenzer vom rechten Strafraumeck. Der Kunstschuss geht jedoch weit am Tor vorbei.

8. Min St. Pauli hat deutlich mehr Spielkontrolle und über 70 Prozent Ballbesitz in den ersten Minuten. Wann münzen sie diese Dominanz auch in Tore um?

6. Min Ein Steilpass auf Hartel rutscht durch, sodass der Mittelfeldspieler marschieren kann. Aus spitzem Winkel von der Strafraumgrenze zieht er ab, doch mit seinem Schuss trifft er nur Metcalfe.

5. Min St. Pauli setzt sich nun in der Hälfte der Hausherren fest. Zu einem gefährlichen Abschluss kamen die Hamburger aber noch nicht.

3. Min Daschner versucht es auch aus der Distanz. Doch der Schuss wird wieder zur Ecke abgeblockt. Und wie schon vor einer Minute wird Paqaradas Hereingabe aus dem Strafraum geköpft.

2. Min St. Pauli nun auch vor dem Tor der Hausherren: Nach einer schönen Kombination kommt Irvine zentral aus etwa 16 Metern zum Schuss. Der Versuch wird aber zur Ecke abgefälscht. Diese wird jedoch nicht gefährlich.

1. Min Erste Offensivaktion des Spiels. Und die gehört den Hausherren: Kutucu wird geschickt und profitiert davon, dass Mets sich verschätzt. Der Sandhausener kommt aber nicht zum Abschluss, sondern wird noch rechtzeitig gestört.

1. Min Los geht’s im Stadion am Hardtwald! Sandhausen stößt an.

Anpfiff!