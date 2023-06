Winters heißer Sommer: Trainer Hürzeler lobt St. Paulis Sturm-Talent

Das größte Weihnachtsgeschenk bekam er bereits elf Tage vor Heiligabend. Am 13. Dezember 2022 unterzeichnete Bennet Winter seinen ersten Profivertrag, der offiziell am 1. Juli in Kraft treten wird. Aber der 19-Jährige hat die erste Woche in der ersten Mannschaft des FC St. Pauli bereits hinter sich – und Eindruck hinterlassen.

Beim 3:0-Testspielsieg in Dunfermline zählte der 2020 vom TSV Havelse geholte Angreifer zu den auffälligsten Akteuren in der ersten Hälfte, war gut ins Spiel eingebunden, hatte zwei Chancen. Auch Coach Fabian Hürzeler ist das natürlich nicht entgangen.

St. Paulis Coach Fabian Hürzeler lobt Bennet Winter

„Ich schätze an ihm, dass er gut zuhört, dass er jemand ist, der sehr wissbegierig und lernwillig ist“, sagte der 30-Jährige nach der Partie in Schottland. „Er wirkt für sein junges Alter schon sehr reif, auch in der Spielanlage. Er kann den Ball gut festmachen, gute Tiefenläufe machen. Das ist schon ein Stürmer, der viel mitbringt.“ Und Potenzial zur Weiterentwicklung habe.

Damit ist Winter aber nicht alleine. In der ersten Trainingswoche und beim Trip nach Schottland waren einige Nachwuchsakteure am Start, natürlich nicht ganz zufällig. „Ich glaub schon, dass wir ein Verein sind, der auch auf solche Spieler setzen muss“, stellte Hürzeler heraus. „Wir wollen bei St. Pauli junge Spieler entwickeln.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ritzka will kein Paqarada sein

Die individuellen Aussichten variieren freilich, und so ist noch nicht klar, wer wie lange bei den Profis mitmischen darf. „Wir werden uns das ganz genau angucken, wer von den Jungen dann auch oben bleibt“, erklärte Hürzeler. Zudem soll geschaut werden, welches Profil noch benötigt werde. „Und dann werden wir entscheiden. Es sind alles junge Spieler, die muss man behutsam aufbauen.“