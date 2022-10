Zwei Ex-St. Paulianer bei Arminia: Schultz erinnert sich „Frühstücks-Klub“

Es sind die Tage der Wiedersehensfreuden für Timo Schultz. Am Mittwoch in Freiburg konnte St. Paulis Coach seinen alten Freund Florian Bruns mal wieder knuddeln, und auch am Samstag in Bielefeld warten gleich zwei alte Weggefährten auf den Ex-Profi.

„Basti haben wir damals geholt als ganz jungen Spieler aus Rostock, obwohl er Leverkusen gehört hat“, erinnerte sich Schultz an gemeinsame Zeiten mit Bastian Oczipka. Der heute 33-Jährige spielte eineinhalb Jahre lang mit Schultz zusammen beim Kiezklub, machte 37 Partien, stand in der Saison 2009/10 im Aufstiegskader und ist heute noch „sporadisch in Kontakt“ mit Schultz: „Wir haben uns letzte Saison ja auch beim Pokalspiel bei Union Berlin gesehen und danach noch länger zusammengesessen.“

Marc Rzatkowski war bei St. Pauli Mitglied im „Frühstücks-Klub“

Der zweite im Bielefeld-Bunde ist Marc Rzatkowski (32). „Ratsche habe ich als Co-Trainer damals noch betreut, er war Teil des sogenannten Frühstücks-Klubs, den wir seinerzeit gemacht haben“, ließ Schultz wissen. Marcel Halstenberg sei damals dabei gewesen, Michael Gregoritsch, Fin Bartels, noch einige jüngere Spieler und eben Rzatkowski (von 2013 bis 2016 bei St. Pauli, 89 Spiele).

„Wir haben viel zusammen gemacht, uns viel um außersportliche Themen gekümmert“, sagte Schultz. „Ich freue mich für Ratsche, dass er wieder Fuß gefasst hat, voriges Jahr bei Schalke und jetzt in Bielefeld.“