Wie lange fehlen sie dem FC St. Pauli? So ist der Stand bei Irvine und Wahl

Der Schreck war groß am Freitagmittag. Die erste Einheit des FC St. Pauli im Trainingslager in St. Leonhard war gerade einmal 45 Minuten alt, als sich Jackson Irvine an seine zuletzt lädierte Wade fasste, klare Signale in Richtung der Physios gab und abbrechen musste. Am Samstag klärte Coach Fabian Hürzeler über den Stand beim Australier auf – und auch der Zustand von Hauke Wahl war Thema.

Schon bei der Ankunft am Trainingsplatz hielt etwas Entspannung Einzug. Sowohl Irvine als auch Wahl, der am ersten Tag beide Einheiten versäumt hatte, waren dabei und machten die sogenannte Mobilisierung, also das Aufwärmprogramm, zu großen Teilen mit. Als es dann mit Ball auf den Platz ging für die Kollegen, separierte sich das Duo allerdings und absolvierte mit Athletiktrainer Frederik Bokelmann eine entspannte Laufeinheit.

Irvine und Wahl sollen bald ins St. Pauli-Training einsteigen

Aber das war – zumindest in Bezug auf den Australier – mehr, als man hatte befürchten müssen. „Jacko hat eine kleine Verhärtung in der Wade“, ließ Hürzeler schließlich wissen. Zwar in derselben, nämlich der linken, die ihm während der Sommerpause so zu schaffen gemacht hatte nach der Blessur aus dem letzten Saisonspiel gegen den KSC. „Es ist nicht dieselbe Verletzung“, unterstrich der Coach.

Wahl wiederum hatte im Testspiel gegen Randers einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. „Es ist nichts Größeres“, erklärte Hürzeler. Sowohl der Neuzugang aus Kiel als auch der designierte Kapitän würden in den nächsten Tagen wieder voll ins Training einsteigen, für den Kick gegen Lustenau kommen beide allerdings eher nicht in Frage: „Es gibt eine Chance, dass sie spielen. Aber die ist eher schlecht.“