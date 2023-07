Sinani startet bei St. Pauli: So macht sich der neue Mann

Er ist die bislang letzte Neuverpflichtung des FC St. Pauli und den Trainingskiebitzen an der Kollaustraße noch unbekannt. Im Trainingslager in Südtirol konnte man nun erstmals einen Eindruck von Danel Sinani gewinnen. Und der deckt sich mit dem, was sich die Hamburger vom 26-Jährigen versprechen.

In den Spielformen der ersten Einheit in St. Leonhard platzierte Trainer Fabian Hürzeler den Nationalspieler Luxemburgs ausschließlich auf der offensiven rechten Bahn. Von dort zog er häufig nach innen, um mit seinem starken linken Fuß den zumeist kontrollierten Abschluss zu suchen.

Sinani war zuletzt in der zweiten englischen Liga unterwegs

Sinani überzeugte dabei mit großer Dynamik und Ruhe vorm Tor, auch mit dem rechten Fuß weiß er durchaus etwas anzufangen. Dass der zuletzt für Norwich City in Englands Championship aktive Angreifer mit den Positionierungen und festgelegten Abläufen noch nicht ganz firm ist, war ebenso ersichtlich wie verständlich.

In den kommenden Tagen wird Sinani zusehends besseren Einblick in die Automatismen bekommen. Es ist aber schon jetzt erkennbar, dass er für den Kiezklub mehr als nur eine Ergänzung sein wird.