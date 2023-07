Hürzeler klärt auf: So ist der Stand bei Rückkehrer Maurides

Der Mann ist gefragt – und stellt sich jeder Fan-Anfrage mit einem Lächeln und wahnsinnig freundlich. Meistens dann, wenn die Kollegen noch trainieren, denn bisher hat Maurides noch keine Sekunde mit der Mannschaft auf dem Platz an der Kollaustraße stehen können.

Dennoch ist der Brasilianer, der weiterhin an den Folgen einer Meniskus-OP laboriert, in St. Leonhard dabei. „Maurides wird auch mitkommen“, stellte Fabian Hürzeler klar und erklärte: „Ich hab erst am Dienstagmorgen mit ihm trainiert, weil Athletiktrainer Karim Rashwan gefragt hat, ob wir zusammen trainieren können. Da habe ich gesagt, alles klar, das tut meiner Figur gut, das tut auch Maurides gut, nahe an der Mannschaft dran zu sein, weil er jetzt doch relativ weit weg war.“

Heilungsverlauf unklar: Trainingslager für Stürmer Maurides unrealistisch

Deshalb wolle man ihn auch mitnehmen, „damit er integriert ist. Er läuft jetzt auch, ist wieder auf dem Platz, extrem bemüht in der Reha, macht Fortschritte“, lobte der Coach.

Im Trainingslager schon einzusteigen, hält Hürzeler beim bulligen Stürmer allerdings für halbwegs unrealistisch. „Das hängt natürlich vom Heilungsverlauf ab und kommt auf die Schmerzen an, ob er sie hat oder nicht, wie er reagiert auf stärkere Belastung.“ Das könne Hürzeler im Vorfeld aber nicht sagen.