Wie Benidorm für St. Pauli zum Grundstein für den Aufstieg werden könnte

Benidorm zum Dritten: St. Paulis Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen. An diesem Freitag fliegt die Mannschaft zurück in die norddeutsche Kälte, um dort die Herzen der braun-weißen Fans mit einem gelungenen Rückrundenauftakt gegen Kaiserslautern zu erwärmen. Trainer Fabian Hürzeler zog ein positives Fazit.

„Wir haben viele Inhalte trainiert, intensiv und lange“, sagte er nach der zwölften Einheit am achten Tag, von denen die meisten an der Zwei-Stunden-Marke kratzten. In den Tagen vorm Test gegen den VfL Osnabrück (Freitag, 14.30 Uhr) setzte er verstärkt auf 11-gegen-11-Spielformen. Aber auch auf Ritter- und Rollenspiele, die den Teamgeist jenseits des gemeinsamen Spielverständnisses stärken sollen.

„Wir müssen bereit sein, neue Lösungen anzunehmen“

„Die Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Torgefahr war ein Schwerpunkt, die Spieleröffnung von hinten raus und verschiedene Positionierungen waren weitere“, erklärte der Coach die taktischen Ziele. Dabei ging es auch um die Entwicklung neuer Reaktionen auf Gegner, die sich auf St. Paulis Ballbesitzspiel eingestellt haben: „Wir müssen bereit sein, neue Lösungen und neue Positionierungen anzunehmen, ohne die Grundsteine unseres Spiels zu verlieren.“

Gut zu sein, besser zu werden – St. Paulis Fahrplan für das neue Jahr. „Wir kommen immer mehr in die Abläufe rein“, schilderte Linksaußen Elias Saad den Weg zum Idealzustand: „Dann weiß jeder, was passiert, wenn ein bestimmter Spieler am Ball ist.“

Bisher ist die Benidorm-Bilanz für St. Pauli ausgeglichen

St. Pauli fühlt sich wohl an der Costa Blanca, die Abläufe sind eingespielt, der Verein schätzt die relative Abgeschiedenheit. Immer standen ein Haupt- und ein Nebenplatz zur Verfügung, anders als andernorts war auch keine Zweitliga-Konkurrenz in Benidorm untergebracht. Auch wenn in der zweiten Woche der eine oder andere Spielerberater auf seiner Spanien-Tour bei den Kiezkickern vorbeischaute, konnte Hürzeler sein Team in Ruhe auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten – auf dass der Klub 2025 als Erstligist zurückkehrt.

Bisher ist die Benidorm-Bilanz ausgeglichen: 2022 verspielte der Herbstmeister nach der Rückkehr mit einer schwachen Rückrunde den Aufstieg – was aber eher an internen Problemen lag. 2023 legte der gerade zum Cheftrainer beförderte Hürzeler den Grundstein für eine sensationelle zweite Saisonhälfte, die mit zehn Siegen am Stück begann.

Wohin das Pendel 2024 ausschlägt, wird ganz wesentlich an der Arbeit nach der Rückkehr hängen. Benidorm kann ein Basis-Camp für den Aufstieg sein. Ein gutes Motto können die Gastgeber dem FC St. Pauli allemal mit auf den Weg geben. „A la tercera va la vencida“, heißt es in Spanien – im dritten Anlauf, da klappt’s.