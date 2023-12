Was St. Paulis Karol Mets mit Fabio Cannavaro gemeinsam hat

Sie heißen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski oder Zinédine Zidane: Wenn es darum geht, den Weltfußballer des Jahres zu finden, erhält am Ende immer ein Offensivspieler die seit 1992 vergebene Trophäe. Einzige Ausnahme: Anno 2006 wurde mit Fabio Cannavaro ein Innenverteidiger auf den Thron gehievt. Was das mit dem FC St. Pauli zu tun hat? Man frage nach bei Karol Mets.

Der Mann steht wahrhaftig nicht für Spektakel, im Gegenteil. Seit seiner Verpflichtung vor nahezu exakt einem Jahr ist der 30-Jährige vor allem dafür zuständig, die Show der Gegner zu stören. Und das macht Mets, zunächst vom FC Zürich ausgeliehen und im Sommer schließlich fix geholt, mit Akribie und ohne Lametta – was seine Landsleute in Estland nicht daran hinderte, ihn zum Fußballer des Jahres 2023 zu küren.

Karol Mets hat bei St. Pauli das beste Jahr seiner Karriere

Lange ist er durch die Weltgeschichte getingelt auf der Suche nach einer sportlichen Heimat; spät, aber nicht zu spät hat er sie gefunden. „Ich denke, dass es das beste Jahr meiner Karriere ist“, sagte er unlängst und sieht sich durch seine Unverzichtbarkeit bestätigt. Mets ist fixer Bestandteil der von Trainer Fabian Hürzeler eingeführten Dreierkette, liefert stabil ab (MOPO-Notenschnitt 3,37) und bringt vor allem Routine und Ballsicherheit mit. Seine Passquote von 93,9 Prozent bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Bislang steht bei Karol Mets noch die Null bei Torbeteiligungen

Wenn man das Haar in der Suppe suchen mag: In seinen bisher 35 Einsätzen für Braun-Weiß wurde weder Assist noch Torerfolg notiert. Eigentlich hatte er sich – analog zu Innenverteidiger-Kollege Hauke Wahl in Homburg – noch vor Weihnachten beschenken wollen, das hat allerdings nicht geklappt. Aber es hat ja durchaus Vorteile, mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen.