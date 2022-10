Warum das Derby für St. Pauli jetzt genau zur rechten Zeit kommt

Man schrieb den 14. August, als der FC St. Pauli den 1. FC Magdeburg mit 3:0 bezwang. Es war der bis heute letzte Dreier für den Kiezklub – und ausgerechnet jetzt kommt der Stadtrivale HSV. Wobei die Protagonisten der Ansetzung durchaus Positives abgewinnen können.

„Das ist nach einer solchen Niederlage das beste Spiel, das wir haben können“, sagte Eric Smith noch in den Katakomben des Braunschweiger Stadions. „Es wird ein hartes Spiel gegen eine gute Mannschaft, aber ein Derby ist ein Derby, und das ist exakt das Spiel, das wir im Moment brauchen.“ Und auch Trainer Timo Schultz befand: „Vielleicht kommt das Derby jetzt genau richtig, um da den Turnaround zu schaffen.“

FC St. Pauli: Eric Smith freut sich auf Derby gegen den HSV

Was laut Igor Matanovic nur gelingen kann, wenn man eine Schippe drauflegt. „Am Freitag steht ein Spiel an, da geht es um alles“, brachte es der Youngster auf den Punkt. „Was wir in Braunschweig gespielt haben, reicht nicht.“ Man müsse Gas geben, „und zwar bis zur letzten Sekunde, nicht nur bis zur 60. oder 70. Minute“.

Man brauche von jedem Spieler 100 Prozent bis zur 90. Minute. „Denn wenn du irgendwann nur noch 95 Prozent gibst, reicht es einfach nicht, und dann wird uns der HSV vielleicht noch härter bestrafen.“