„War das dumm?“ Saliakas zaubert, hadert und bekommt lustigen Trost von Irvine

Sünder und Siegtorschütze in einem: Manolis Saliakas knackte die Hertha-Abwehr nach einer Viertelstunde, doch kurz vor der Pause holte sich der Grieche seine fünfte Gelbe Karte ab. Damit wird Saliakas das Spiel in Nürnberg versäumen.

Trainer Fabian Hürzeler gab nach der Partie den Dialog mit seiner Nummer zwei wieder. Saliakas: „Das war meine fünfte Gelbe.“ Hürzeler: „Ja, die war es.“ Saliakas: „War das dumm?“. Hürzeler: „Ja, das war es.“

Standing Ovations am Millerntor für Saliakas

An seiner starken Vorstellung gegen Hertha änderte das aber nichts, was die Zuschauenden am Millerntor mit Standing Ovations quittierten, als Saliakas nach 75 Minuten vom Platz ging. Der eingewechselte Lars Ritzka könnte ihn auch in Nürnberg ersetzen.

Kapitän Jackson Irvine bilanzierte mit Humor: „Er hat super gespielt und ein schönes Tor erzielt. Eine Gelbsperre ist für die meisten von uns unausweichlich. Ich schaffe es normalerweise nur bis zum neunten Spiel.“