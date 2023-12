Wahl überrascht mit Aussage – das denken St. Paulis Profis über Hürzelers Vertrag

Es war klar, dass die ausstehende Vertragsverlängerung von Fabian Hürzeler rund um die Partie gegen Wehen Wiesbaden noch mal auf den Tisch kommen würde. So kam es dann auch – wobei sich die Profis damit nach Aussagen der Protagonisten gar nicht groß auseinandersetzen.

„Ich wusste gar nicht, dass sein Vertrag ausläuft“, sagte Hauke Wahl und versicherte: „Das ist für uns auch nicht wichtig.“ Man arbeite sehr gerne mit Hürzeler zusammen, jeder in der Mannschaft, „es macht unfassbar viel Spaß und ist extrem fordernd. Ich glaube, er macht jeden Spieler besser. Deswegen können wir froh sein, ihn zu haben, aber alles andere ist nicht mein Thema“.

FC St. Pauli: Fabian Boll legt Hürzeler Verbleib nahe

Mit ähnlichem Tenor äußerte sich auch Marcel Hartel. „Es ist kein Thema in der Mannschaft, auch nicht bei mir. Wir sind im Austausch, wir sind in Kontakt“, das war’s. St. Pauli-Legende Fabian Boll legte dem Trainer derweil bei Bezahlsender Sky nahe, dem Klub die Treue zu halten. „Junger Trainer, erfolgreicher Trainer – dass dafür ein Markt vorhanden ist in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus, ist klar. Aber der Verein bietet alles, um die nächsten Schritte zu machen.“

Natürlich müsse man sich Gedanken machen, „wenn da was aus dem ganz großen Regal kommt, Leverkusen oder so“, ergänzte Boll. Per se sei St. Pauli aber „eine sehr gute Addresse“. Hürzeler selbst gab sich zurückhaltend und bescheiden („Der Trainer ist immer so gut, wie die Mannschaft ist“), betonte, wie viel Spaß es mit den Spielern mache. „Und ich habe hier einen super Staff. Da versuchen wir einfach, kontinuierlich weiterzuarbeiten.“ Den Zeitraum definierte er allerdings nicht.