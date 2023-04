Wackelt bei St. Pauli jetzt Paqarada?

Als das Team des FC St. Pauli am Dienstagmittag nach dem Aufwärmprogramm so richtig mit dem Mannschaftstraining loslegte, da war einer ihrer Besten schon wieder im Trockenen des Funktionsgebäudes an der Kollaustraße.

Leart Paqarada hatte einige Runden um den Platz gedreht – in Laufschuhen. Ist der Linksverteidiger ernsthaft angeschlagen? Wackelt gar sein Einsatz im Heimspiel gegen Bielefeld am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de)?

Paqaradas Einsatz gegen Bielefeld noch nicht klar

Noch ist unklar, ob der Co-Kapitän tatsächlich mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat oder die Laufeinheit eine sogenannte Belastungssteuerung war. Da am Mittwoch trainingsfrei ist und die folgenden Einheiten bis zum Spiel nicht öffentlich sind, dürfte es frühestens auf der Pressekonferenz am Donnerstag Auskunft zur Personalie Paqarada geben.

Für die Kiezkicker ist zu hoffen, dass der 28-Jährige mit von der Partie sein kann.