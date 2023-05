Vor Darmstadt-Kracher: So steht’s um St. Paulis Paqarada und Smith

Die Hürde könnte höher nicht sein. Zum Tabellenführer und designierten Aufsteiger SV Darmstadt 98 geht es am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) für den FC St. Pauli, da wäre es natürlich von Vorteil, die schlagkräftigste Truppe auf den Platz zu bekommen. Und zumindest ganz aufgegeben hat Trainer Fabian Hürzeler diese Hoffnung noch nicht.

Das bezieht sich zum einen auf Leart Paqarada, der in der bisherigen Woche nur sehr reduziert hatte belastet werden können. „Paqa hatte leichte Probleme“, räumte Hürzeler ein, sieht den Linksverteidiger aber bereits auf dem Weg der Genesung. „Er hat am Mittwoch Teile des Trainings absolviert und wird heute das volle Programm mitmachen“, kündigte der Coach für die Einheit am Donnerstag an, die ob des späten Spieltermins erst für den frühen Abend angesetzt war.

Eric Smith vor Rückkehr ins St. Pauli-Training

Und noch ein weiteres wichtiges Puzzleteil der Defensive ist aktuell mit einem Fragezeichen versehen. Eric Smith hat zwar seine Gelb-Sperre beim Spiel gegen Arminia Bielefeld (2:1) abgesessen, komplett überstanden sind seine Probleme mit dem Hüftbeuger aber offensichtlich noch nicht. Jedenfalls konnte auch der Schwede bislang nur eingeschränkt trainieren, aber auch das soll sich noch ändern. „Auch bei Eric sieht es positiv aus“, befand sein Trainer. „Ich hoffe, dass er heute wieder ins Mannschaftstraining voll einsteigen kann. Und wenn das so ist, ist er definitiv eine Option. Auch fürs Wochenende.“

Klar ist aber auch: Hürzeler wird seinen zentralen Abwehrmann nur dann ranlassen, wenn es der Gesundheitszustand zu 100 Prozent erlaubt. Alles andere wäre ein zu großes Risiko. Für Smith, den St. Pauli auch in den drei Partien nach Darmstadt noch dringend benötigt. Und für die Mannschaft, denn gegen die furiose und vielseitige Offensive der Lilien helfen nur fitte Akteure.