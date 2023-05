Vor Wechsel nach Köln: Paqarada bekommt seinen Millerntor-Abschied

Leart Paqaradas Abgang im Sommer ist bereits beschlossene Sache, der Linksverteidiger und Co-Kapitän wird in die Bundesliga zum 1. FC Köln wechseln. Und auch Lukas Daschner (Vertrag läuft aus) und Jakov Medic, an denen Erstliga-Vereine Interesse haben, könnten den Kiezklub verlassen.

Umso bitterer wäre es für das Trio gewesen, das Saisonfinale am Millerntor gegen Karlsruhe am nächsten Sonntag und damit den (möglichen) Abschied zu verpassen.

St. Pauli geht ohne Sperren ins Saisonfinale

Ein durchaus denkbares Szenario angesichts dessen, dass sowohl Paqarada als auch Daschner und Medic mit der Hypothek von vier Gelben Karten in das Spiel in Kiel am Freitagabend (4:3) gingen. Doch es lief alles glatt aus Sicht der drei Kiezkicker, keiner von ihnen erhielt von Schiedsrichter Kampka eine Verwarnung.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten in Kiel: Keiner glänzt beim wilden Sieben-Tore-Spektakel

Daschner gelang obendrein sein neuntes Saisontor, er führt diese Wertung nun vor Jackson Irvine an. Dessen Landsmann Connor Metcalfe darf am letzten Spieltag gegen Karlsruhe übrigens ebenfalls mitwirken – auch der eingewechselte Australier hatte zuvor schon vier Gelbe gesehen.