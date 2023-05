Der FC St. Pauli hat mit 4:3 bei Holstein Kiel gewonnen – ohne dabei zu glänzen. Kein Kiezkicker verdiente sich eine bessere Note als die Drei, einer kassierte sogar eine 4,5. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Eine Idee zu ungestüm bei der Elfer-Szene. Bärenstark gegen Reese (47.), machtlos bei Komendas Treffer und unglücklich bei der Ermöglichung von Pichlers Chance (80.). Note 4,5



Medic: Ermöglichte Reese mit einem Fehler seine Großchance. Es blieb der einzige Aussetzer einer ansonsten souveränen Leistung. Note 3



Smith: Begann mit mehreren einfachen Bällen in des Gegners Fuß, steigerte sich jedoch vor allem nach dem Seitenwechsel merklich. Note 3,5



Mets: Wäre wohl besser konsequent zum Ball gegangen vor dem Elfmeter. Ansonsten wie schon gegen Düsseldorf fehlerfrei. Note 3,5



Saliakas: Hatte seine Aktien in Kiels Elfer und auch sonst nicht seinen besten Tag. Das fiel aber kaum ins Gewicht. Note 4

90.+4 Beifus: –



Hartel: Im ersten Durchgang kaum zu sehen. Steigerte sich nicht nur wegen der Vorarbeit beim Führungstreffer in Halbzeit zwei deutlich. Note 3

90.+1 Zander: –

Irvine: Trotz frisch gefärbten Schopfes über weite Strecken unauffällig. Note 3,5



Paqarada: Sein Freistoß ins Seitenaus mit dem Pausenpfiff war Beleg für eine unterdurchschnittliche erste Hälfte. Nach dem Seitenwechsel in der von ihm gewohnten Verfassung und am Ende entscheidend am 1:4 beteiligt. Note 3



Afolayan: Erst von Kirkeskov entnervt, dann eiskalt zur Stelle und mit toller Vorarbeit zum 3:1. Am Platzverweis war er selbst schuld. Note 3



Daschner: Hatte nur wenige gute Szenen, vor allem in der ersten Hälfte nahezu gar nicht am Spiel beteiligt. Sein Treffer aber war allererste Sahne. Note 3,5

79. Eggestein: –



Saad: Erneut sehr agil, unter anderem in der Entstehung des 1:4 nicht zu halten. Einzig an Torgefahr mangelte es. Note 3

79. Metcalfe: –