Vor diesem Rostock-Profi ist St. Pauli besonders gewarnt

An der Seitenauslinie wirkt Ryan Malone eher wie ein Leichtathlet als wie ein Fußballer. Sieben, acht Schritte läuft der Verteidiger an und schleudert den Ball dann aus seinen Händen dorthin, wo der Gegner ihn nicht haben will.

„Rostock hat mit Malone jemanden, der extrem weit einwirft“, warnt St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler: „Da entsteht immer wieder Torgefahr.“

Ryan Malone übte Einwürfe schon als Kind täglich

Der 30-jährige US-Amerikaner hat schon als Kind täglich geübt, den Fußball weit zu werfen. Heute bringt er es auf bis zu 40 Meter. Von der Wucht seines ganzen Körpers getragen, fliegen die Einwürfe weit bis in den gegnerischen Torraum.

„Es ist eher eine Frage der Technik als der Kraft“, verrät der führende Fußballwerfer. Darüber sollte St. Pauli am Sonntag nicht allzu lange staunen.