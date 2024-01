Vor dem Comeback: So plant Hürzeler mit Stürmer Zoller

Ein kleines bisschen mutet es an wie die berühmte never ending Story. Wirklich zu 100 Prozent fit ist Simon Zoller seit seiner Last-Second-Verpflichtung vom VfL Bochum noch nicht gewesen, und auch die Hoffnung auf seine Rückkehr zum Jahresstart 2024 hat sich zerschlagen. Dennoch ist der Routinier wichtig für Fabian Hürzeler.

„Simon war dabei“, sagt der Coach in Bezug auf das Trainingslager in Spanien. „Und ich hatte gesagt, dass wir auch außerhalb des Platzes viel miteinander arbeiten wollen, viele Gespräche führen. Das haben wir gemacht, da hat er seinen Teil dazu beigetragen, hat auch seine Erfahrung eingebracht.“ Die habe der 32-Jährige nun einmal im Überfluss, „und es ist wichtig, dass wir davon profitieren, dass er seine Gedanken schildert. Ich glaube, dass er einer der Spieler ist, die uns am meisten weiterhelfen können“.

Irgendwann dann auch wieder auf dem Platz. „Ich hoffe, dass er sehr schnell zurückkommt“, sagt Hürzeler und erklärt: „Im Moment sieht es so aus, dass er problemfrei und ohne große Schmerzen trainieren kann. Er nähert sich dem Mannschaftstraining an, und wenn es so weitergeht, dann hoffen wir, dass er nächste Woche auch wieder Teile mitmachen kann.“