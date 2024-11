Vor dem Bayern-Spiel: Plötzlich rückt ein St. Pauli-Talent in den Fokus

Nein, die Situation hat sich nicht verbessert. Auch beim Training am Mittwoch fehlte neben den Langzeitverletzten Elias Saad und Philipp Treu in Connor Metcalfe einer, der als Tausendsassa im Zweifel diverse Lücken im Kader stopfen könnte. Vor allem auf einer Position darf jetzt nichts mehr passieren – was auch die Chance für ein 17-jähriges Eigengewächs werden könnte.

Die Nachwuchsarbeit beim FC St. Pauli trägt nicht erst seit gestern Früchte. Jesper Becker aus der U16 wurde zum Lehrgang der U16 des DFB ins türkische Antalya eingeladen, Marwin Schmitz klopft schon seit einigen Monaten beharrlich gegen die Profi-Tür, stand mehrfach im Kader. Und durch die Verletzungen von Philipp Treu und Connor Metcalfe rückt ein weiteres braun-weißes Talent in den Fokus.

Julien Yanda spielte schon für die St. Pauli-Profis

Am Mittwoch stand Julien Yanda mal wieder auf dem Trainingsplatz an der Kollaustraße. Weil Coach Alexander Blessin in Lars Ritzka vor dem Bayern-Spiel nur noch ein nomineller Linksverteidiger zur Verfügung steht, wurde der U19-Spieler hochgezogen. Zunächst einmal nur, um ein Elf-gegen-Elf-Spiel bei der Einheit zu ermöglichen. Aber könnte da auch noch mehr gehen?

Schon in der zurückliegenden Länderspielpause war Yanda bei den Profis unterwegs und unter anderem beim Testspiel in Hannover (2:3) dabei, wirkte dort auch einige Minuten mit. In einem Pflichtspiel hat er bislang noch nicht im Aufgebot gestanden. Bis Samstag werden sich keine medizinischen Wunder zutragen, Treu und Metcalfe sicher fehlen. Nicht auszuschließen, dass Julien Yanda zumindest zu den Kandidaten für einen Kaderplatz zählen wird.