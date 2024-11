Am 7. Mai 2011 empfing der FC St. Pauli Bayern München zum bislang letzten Mal am Millerntor. Vor der Neuauflage am Samstag bleibt es bei dem Kuriosum, dass der Kiezklub seitdem kein einziges Bundesliga-Heimtor mehr geschossen hat. Der Schütze des damaligen Trosttreffers beim 1:8 (!) erzählt in der MOPO, wie das damals war – und wer sein Nachfolger werden könnte.