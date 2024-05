Von wegen Sommerpause: Auf etliche St. Paulianer warten noch echte Highlights

Auf viele Profis des FC St. Pauli wartet die vermutlich längste Sommerpause ihrer Karriere. Erst am 8. Juli startet der Aufsteiger in die Vorbereitung auf die kommende Erstliga-Saison – doch längst nicht alle Spieler dürfen jetzt schon die Beine hochlegen. Vielmehr warten auf einige noch echte Highlights in Form von Länderspielen.

Jackson Irvine und Connor Metcalfe haben noch ein paar Tage zum Ausnüchtern, ehe es mit Australiens Auswahl in der WM-Qualifikation noch zwei Pflichtaufgabe zu erledigen gilt. Zunächst gegen Bangladesch am 6. Juni, fünf Tage später geht es dann gegen Palästina. Ebenfalls um Punkte in Sachen Weltmeisterschaft geht es für Elias Saad mit Tunesien, sollte er denn berufen werden. Als Gegner warten Äquatorialguinea (5. Juni) und Namibia (9. Juni).

Coole Testspiele für St. Pauli-Profis

Lediglich Freundschaftsspiele, allerdings sehr attraktive stehen für andere Kiezkicker an. So trifft Nikola Vasilj mit Bosnien-Herzegowina am 3. Juni auf England und sechs Tage später auf Italien. Danel Sinani und seine Luxemburger bekommen es zunächst mit Frankreich (5. Juni) sowie anschließend Belgien (8. Juni) zu tun.

Das könnte Sie auch interessieren: Was sich die Fans in der 1. Liga wünschen

Ein unvergessliches Ereignis könnte auf Manolis Saliakas warten, sollte er für Griechenland zum Einsatz kommen, wenn es am 7. Juni in Mönchengladbach gegen seine Wahlheimat Deutschland geht. Ins Aufgebot wurde der Rechtsverteidiger jedenfalls berufen. Außerdem treffen die Hellenen noch am 11. Juni auf Malta. Und zu guter Letzt muss sich auch Karol Mets nochmal hochfahren, Estlands Fußballer des Jahres ist mit seiner Nationalelf Gegner für die Schweiz (4. Juni) und schließlich die Färöer (8. Juni).