Sie sind im Party-Modus. Am 12. Mai gab es den Startschuss zu den St. Pauli-Feierlichkeiten, die am Pfingstmontag ihren Höhepunkt erreichten. Worauf aber freuen sich die Fans des Kiezklubs eigentlich am meisten in der kommenden Saison? Die MOPO hat sich umgehört – und teilweise sehr überraschende Antworten erhalten.

Von Europapokal bis einen Sieg beim FC Bayern – klicken Sie sich durch die Antworten der St. Pauli-Fans.

Florian Quandt Lia Zebra (33, Drehbuchautorin) und Christoph Reiche (36, Sales Manager) aus Kaltenberg bei München: „Wir sind große St. Pauli-Fans. Am meistens freuen wir uns natürlich über drei Punkte in München. Das ist ja klar! Wir finden es klasse, dass es mit Stuttgart, Bayern oder auch Augsburg nun endlich wieder mehr Auswärtsspiele bei uns in der Nähe geben wird. Wir hoffen auf einen Hartel-Verbleib und freuen uns dann nächstes Jahr den Klassenerhalt zu feiern. Träumen tun wir vom Europapokal!"

Florian Quandt Lea Harms (23), Physiotherapeutin aus Barmbek: „In erster Linie gibt mir das natürlich Genugtuung, wenn wir in der Bundesliga spielen, während der HSV in der Zweiten Liga bleibt. Dann ist mein Mitbewohner Bayern-Fan, das wird für die WG in jedem Fall ein interessantes Spiel. Sonst muss ich immer leiden, aber vielleicht können wir da ja sogar Punkte holen. Es wäre klasse, wenn sie gegen Bayern sogar gewinnen könnten."

Florian Quandt Dominik Bedanow (16), Schüler aus Lurup: „Spiele gegen die Bayern, das wird natürlich krass! Auch nach Dortmund fahren, die gelbe Wand sehen – da wird es in jedem Fall abgehen. Auch Harry Kane mal live spielen sehen, darauf freue ich mich."

Florian Quandt Davin Niemöller (25), Student aus der Schanze: „Die Ultra-Szenen der ganz großen Klubs wie Dortmund bringen natürlich Bock. Die Stimmung bei den Auswärtsfahrten wird da grandios sein, das ist klar. Ich freue mich auf guten Fußball und bin guter Dinge, dass wir das eine oder andere Team überraschen können. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Jungs das machen. Aber ich traue uns alles zu, so gut wie wir die Saison gespielt haben."

Florian Quandt Richard Jones (50, Wirt) und seine Frau Vicky Jones (50, Krankenpflegerin) aus Gold Coast, Australien: „Unser Sohn ist großer St. Pauli-Fan und wir verfolgen den Verein auch schon sehr lange. Wir freuen uns besonders, weil die Zweite Liga in Australien nicht übertragen wird – die Bundesliga aber schon! Wir haben ihm hier in Hamburg ein Trikot gekauft. Das kann man zwar auch online, aber so hat es einen viel größeren Wert. Er findet es natürlich toll, dass Connor und Jackson bei St. Pauli spielen. Der Klub ist besonders. Ich glaube, es gibt Fans überall auf der Welt."