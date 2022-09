Vom Erzrivalen überholt: Rostock verdrängt St. Pauli – Darmstadt plötzlich auf Rang 2

Der neunte Spieltag der zweiten Liga hat für St. Pauli wenig erbaulich begonnen. Erzrivale Hansa Rostock zog durch einen Heimsieg im Ostduell gegen den 1. FC Magdeburg in der Tabelle an den Kiezkickern vorbei.

Spieler des Spiels im Ostseestadion war Kai Pröger, der die Rostocker mit einem Doppelpack (30., 41.) in Richtung Sieg schoss. Das 3:0 besorgte Lukas Fröde (64.). Auf Magdeburger Seite verschoss der eingewechselte Baris Atik zu allem Überfluss aus Sicht der Gäste auch noch einen Elfmeter (84.), traf in der Nachspielzeit dann aber doch noch und stellte so den 3:1-Endstand her (90.+4). Rostock steht mit nunmehr zwölf Punkten auf Platz neun der Tabelle.

2. Liga: Kiel verliert in Bielefeld, Nürnberg unterliegt Darmstadt

Auf der Bielefelder Alm unterlag Holstein Kiel mit 2:4 (0:2). Vor der Pause trafen Robin Hack (1.) und Janni Serra (34.), unmittelbar nach selbiger erhöhte Masaya Okugawa (48.). Alexander Mühling verkürzte (58.) und Ex-St. Pauli-Profi Fin Bartels sorgte mit seinem 2:3 (68.) für Spannung, bevor er im Bielefelder Strafraum ohne Ahndung durch den Unparteiischen zu Fall gebracht wurde und im direkten Gegenzug das 4:2 für Bielefeld durch Bryan Lasme fiel (85.). Auch ein letzter Kieler Sturmlauf inklusive Pfostentreffer brachte den „Störchen“ keinen Punkt mehr ein. Bielefeld verlässt durch den Sieg die direkten Abstiegsplätze und springt auf Rang 13.

Das könnte Sie auch interessieren: Für welche Partei wird das Wiedersehen mit Regensburg zur Party?

Im dritten Spiel des Samstagnachmittags besiegte Darmstadt 98 den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (2:0) und ist nun Zweiter. Für die „Lilien“ trafen Tobias Kempe (8.) und Philipp Tietz (27.).