„Vollgas geben“: Darum ist der England-Test für St. Pauli so wichtig

Norwich calling! Am Donnerstag trainierte der FC St. Pauli noch einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, am Freitag macht sich der braun-weiße Tross dann gen England auf. Der letzte Auswärts-Test der Kiezkicker steht an.

Am Samstag (16 Uhr) überprüft das Team von Trainer Alexander Blessin seinen Vorbereitungsstand gegen den englischen Zweitliga-Klub Norwich City. Dabei wird es auch zu zwei Debüts kommen: Der jüngst verpflichtete Offensivverteidiger Fin Stevens dürfte ebenso zum Einsatz kommen wie Sturm-Zugang Morgan Guilavogui.

„Für die Kondition brauchst du jedes Spiel“

„Wir wollen Vollgas geben“, freut sich Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa auf das Match gegen den zweimaligen englischen Ligapokal-Sieger: „Für die Kondition brauchst du jedes Spiel, damit du beim Saisonstart fit bist.“ Für den 25-Jährigen wird es auch darum gehen, sich auf der Achterposition zu empfehlen.

Durch Blessins Umstellung auf eine 3-5-2-Formation ist die konkrete Besetzung einiger Startelf-Positionen offen – zumal Sportchef Andreas Bornemann weiter aufmerksam den Transfermarkt sondiert. Norwich könnte in vielfacher Weise zu einer Positions-Bestimmung dienen.

Die „Canaries“ aus dem Osten Englands bestritten schon zwei Testspiele gegen deutsche Klubs und zeigten dabei unterschiedliche Gesichter (0:1 gegen Magdeburg, 2:2 gegen Hoffenheim). Außerdem beschäftigt die „Spätflieger-Afföre“ um den wechselwilligen Stürmer Adam Idah den Klub aus Norfolk.